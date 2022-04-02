Спасатели разбирают конструкции уничтоженного здания. Тела находят под завалами.

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Спасатели продолжают разбирать конструкции и доставать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших,

– сообщает ГСЧС.

Такая информация о жертвах известна на утро 2 апреля. От ГСЧС для работ привлекли 35 человек и 9 единиц техники.

Спасатели разбирают завалы: смотрите видео

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