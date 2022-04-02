Рятувальники розбирають конструкції понищеної будівлі. Тіла знаходять під завалами.

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Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. На даний час відомо про 33 загиблі особи та 34 постраждалих,

– повідомляє ДСНС.

Така інформація про жертв відома на ранок 2 квітня. Від ДСНС для робіт залучили 35 осіб та 9 одиниць техніки.

Рятувальники розбирають завали: дивіться відео

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