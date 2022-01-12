О планах Канье Уэст (Ye) посетить Россию изданию рассказал его советник Амир Судан. Эту информацию он подтвердил и другим СМИ.

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Канье Уэст очень хочет в Россию

Судан заявил, что Россия для Уэста станет "вторым домом", и что в России рэпер будет "проводить много времени".

Уэст планирует поездки туда в рамках работы над новыми деловыми соглашениями с Арас Агаларовым – азербайджанско-российским бизнесменом-миллиардером, связанным с Дональдом Трампом, а также его сыном музыкантом Эмином.

Рэпер хочет впервые провести в Москве шоу Sunday Service, такой себе гибрид концерта и церковной службы. На шоу Уэст намерен пригласить и Владимира Путина. Он также стремится пообщаться с лидером государства-агрессора.

Критики рэпер не боится

По словам Судана, "ни возможность ограничений на поездки, ни возиожная критика касательно налаживанию связей с Россией не сдержат Ye".

Визит рэпера в Россию состоится либо весной, либо летом 2022 года. Все зависит от графика артиста.

Обратите внимание! Уэст в ноябре 2021 года назвал себя "молодым Путиным". Популярный исполнитель сравнил себя с президентом России на шоу Drink Champs.

Канье Уэст назвал себя "молодым Путиным": смотрите видео