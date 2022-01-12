Про плани Каньє Веста (Ye) відвідати Росію виданню розповів його радник Амір Судан. Цю інформацію він підтвердив й іншим ЗМІ.

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Каньє Вест дуже хоче в Росію

Судан заявив, що Росія для Веста стане "другим домом", і що в Росії репер "проводитиме багато часу".

Вест планує поїздки туди в межах роботи над новими діловими угодами з Арасом Агаларовим – азербайджансько-російським бізнесменом-мільярдером, пов'язаним з Дональдом Трампом, а також його сином музикантом Еміном.

Репер хоче вперше провести в Москві шоу Sunday Service, яке є гібридом концерту і церковної служби. На шоу Вест має намір запросити й Володимира Путіна. Він також прагне поспілкуватися з лідером держави-агресорки.

Критики репер не боїться

За словами Судана, "ні можливість обмежень на поїздки, ні ймовірна критика щодо налагодження зв'язків з Росією не стримають Ye".

Візит репера у Росію відбудеться або навесні, або влітку 2022 року. Все залежатиме від графіка артиста.

Зверніть увагу! Вест у листопаді 2021 року назвав себе "молодим Путіним". Популярний виконавець порівняв себе з президентом Росії під час шоу Drink Champs.

Каньє Вест назвав себе "молодим Путіним": дивіться відео