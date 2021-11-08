В частности, 23-летний Кристиан Паредес из Техаса намерен взыскать с рэперов сумму в более 1 миллиона долларов.
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Иск на рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка
Посетитель фестиваля хочет получить компенсацию за травмы и медицинские расходы, так как он также пострадал во время мероприятия. Паредес утверждает, что певцы спровоцировали толпу и вовремя не остановили концерт.
Согласно жалобе, специальный гость фестиваля Дрейк "вышел на сцену вместе с Трэвисом Скоттом и помог спровоцировать толпу". Паредес считает, что рэперы продолжали выступать, "когда толпа вышла из-под контроля", хотя не должны были делать это.
В тексте искового заявления говорится о том, что посетители просили охранников, нанятых Live Nation Entertainment, о помощи, но их слова игнорировали.
Паредес утверждает, что люди пострадали и погибли из-за "халатности, безответственности и неосторожности ответчиков, их агентов, служащих и работников по владению, управлению, техническому обслуживанию, эксплуатации, надзору и контролю за помещением".
Смерть фанов на фестивале в Техасе
- 5 ноября в Техасе стартовал музыкальный фестиваль Astroworld Festival, основателем которого является рэпер Трэвис Скотт.
- Именно его выступление превратило ночь открытия в фильм ужасов. Из-за страшной давки погибло по меньшей мере восемь фанов звезды. Кроме того, десятки человек пострадали.
- Рэпер несколько раз приостанавливал свое выступление, затем снова возобновлял его. Однако, когда стало очевидно, что пострадало много людей, организаторы остановили концерт.
- Скотт заявил, что он "опустошен" из-за жертв и не может "представить себе нечто подобное".