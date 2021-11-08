Зокрема, 23-річний Крістіан Паредес з Техасу має намір стягнути з реперів суму в понад 1 мільйон доларів.

До теми На концерті Тревіса Скотта загинули фани: з'явились моторошні відео з тисняви

Позов на реперів Тревіса Скотта і Дрейка

Відвідувач фестивалю хоче отримати компенсацію за травми та медичні витрати, оскільки він також постраждав під час заходу. Паредес стверджує, що співаки спровокували натовп і вчасно не зупинили концерт.

Відповідно до скарги, спеціальний гість фестивалю Дрейк "вийшов на сцену разом із Тревісом Скоттом і допоміг спровокувати натовп". Паредес вважає, що репери продовжували виступати, "коли натовп вийшов з-під контролю", хоча не повинні були робити це.

У тексті позовної заяви йдеться про те, що відвідувачі просили охоронців, найнятих Live Nation Entertainment, про допомогу, але їхні слова ігнорували.

Паредес стверджує, що люди постраждали й загинули через "недбалість, безвідповідальність і необережність відповідачів, їхніх агентів, службовців і працівників щодо володіння, управління, технічного обслуговування, експлуатації, нагляду та контролю за приміщенням".

Смерть фанів на фестивалі в Техасі

5 листопада у Техасі стартував музичний фестиваль Astroworld Festival, засновником якого є репер Тревіс Скотт.

Саме його виступ перетворив ніч відкриття на фільм жахів. Через страшну тисняву загинуло щонайменше вісім фанів зірки. Крім того, десятки людей постраждали.

Репер кілька разів призупиняв свій виступ, потім знову відновлював його. Однак, коли стало очевидно, що постраждало багато людей, організатори зупинили концерт.

Скотт заявив, що він "спустошений" через жертв та не може "уявити собі щось подібне".

До слова, музикант був двічі засуджений за те, що спонукав фанів долати бар'єри безпеки та кидатися на сцену на попередніх концертах.