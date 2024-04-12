Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он также добавил, что о количестве ракет к системам ПВО знают партнеры Украины, передает 24 Канал.

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Некоторые данные не могут раскрывать

В Воздушных силах отметили, что враг пытается выяснить тактику ВСУ. В частности, оккупанты стремятся узнать, как перемещают системы ПВО и как используют мобильные огневые группы. И конечно же информация о применении определенных систем имеет ограниченный доступ.

В то же время Евлаш не стал комментировать заявления немецкого обозревателя об "открытой дороге" в воздушном пространстве Киева. Он лишь в очередной раз подчеркнул, что оккупанты проводят разведку из открытых источников, а потому некоторые данные не могут раскрывать.

Мы не можем рассказывать, поскольку противник использует разведку из открытых источников. И мы не можем исключать, что именно этот эфир сейчас смотрят в России,

– подчеркнул Евлаш.

Что написал обозреватель Bild

Рёпке, комментируя массированную атаку 11 апреля, заявил, что "в Украине закончились ракеты Patriot и Iris-T. Также исчерпано или уничтожено большинство других запасов средств противовоздушной обороны". Также он добавил, что на складах стран Запада есть сотни необходимых для Украины систем и тысячи ракет.

Однако стоит отметить, что Рёпке неоднократно прибегал к манипулятивным заявлениям и вбросам в отношении Украины. Так, он цинично "критиковал" президента Владимира Зеленского и уже экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за того, что они якобы "слишком берегут людей". В общем немецкий обозреватель написал немало статей, которые охотно цитировали российские пропагандисты.

Комментируя слова Рёпке, что в Украине закончились ракеты Patriot, спикер Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что реальные данные о вооружении имеют партнеры Украины.

"Наши партнеры знают о нашей потребности. Они знают, сколько у нас есть ракет, сколько нам необходимо еще. Однако не стоит поддаваться панике, поскольку вы видите и сегодняшний результат, как отработали наши мобильные огневые группы", – отметил Евлаш.