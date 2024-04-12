На цьому наголосив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він також додав, що про кількість ракет до систем ППО знають партнери України, передає 24 Канал.

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Деякі дані не можуть розкривати

У Повітряних силах наголосили, що ворог намагається з'ясувати тактику ЗСУ. Зокрема, окупанти прагнуть дізнатися, як переміщують системи ППО та як використовують мобільні вогневі групи. І звичайно ж інформація про застосування певних систем має обмежений доступ.

Водночас Євлаш не став коментувати заяви німецького оглядача про "відкриту дорогу" в повітряному просторі Києва. Він лише вкотре наголосив, що окупанти проводять розвідку з відкритих джерел, а тому деякі дані не можуть розкривати.

Ми не можемо розповідати, оскільки противник використовує розвідку з відкритих джерел. І ми не можемо виключати, що саме цей ефір зараз дивляться у Росії,

– наголосив Євлаш.

Що написав оглядач Bild

Рьопке, коментуючи масовану атаку 11 квітня, заявив, що "в Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони". Також він додав, що на складах країн Заходу є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

Однак варто наголосити, що Рьопке неодноразово вдавався до маніпулятивних заяв та вкидів щодо України. Так, він цинічно "критикував" президента Володимира Зеленського та вже ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через те, що вони буцімто "надто бережуть людей". Загалом німецький оглядач написав чимало статей, які охоче цитували російські пропагандисти.

Коментуючи слова Рьопке, що в Україні закінчилися ракети Patriot, речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що реальні дані про озброєння мають партнери України.

"Наші партнери знають про нашу потребу. Вони знають, скільки в нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите й сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи", – наголосив Євлаш.