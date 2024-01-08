Спасатели и местные администрации показали последствия обстрелов в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Последствия обстрелов в Харьковской области

В Харькове из-за обстрелов повреждены гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Пока известно о двух пострадавших.

В городе Змиев враг попал в частный дом – там продолжаются спасательные работы. К сожалению, уже известно о 1 погибшей. Это 63-летняя женщина, деблокированная из-под завалов.

Также из-под завалов деблокировали 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Еще одному 88-летнему мужчине была оказана первая медицинская помощь.

Харьковская область: фото от ОВА, ГСЧС и прокуратуры

Запорожская область

Оккупанты попали ракетами в жилые районы Запорожья. Там выбиты окна в нескольких многоэтажках и повреждены 6 домов в частном секторе, изувечены несколько автомобилей.

На местах работают специалисты. На сегодня известно о 5 раненых. Им оказывают медицинскую помощь.

Спасатели обустроили в городе палатку несокрушимости.

Последствия обстрела в Запорожье: фото ОВА

Днепропетровская область

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу и Криворожскому району. Враг бил по гражданским объектам: торговый центр, многоэтажки и частные дома

К сожалению, есть одна погибшая в Лозоватской общине.

Также в Новомосковске из-за ракетного удара 27 пострадавших. 11 остаются в медучреждении. Из них четверо – дети.

В Кривом Роге и районе – 4 пострадавших. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрела в Днепропетровской области: фото прокуратуры и ОВА

Важно! Также в результате российского обстрела двое погибших в Хмельницкой области.