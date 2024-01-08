Рятувальники та місцеві адміністрації показали наслідки обстрілу у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

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Наслідки обстрілу у Харківській області

У Харкові через обстріл пошкоджені цивільні об’єкти. На місці досі працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. Наразі відомо про двох постраждалих.

Натомість у місті Зміїв ворог влучив у приватний будинок – там тривають рятувальні роботи. На жаль, вже відомо про 1 загиблу. Це 63-річна жінка, яку деблокували з-під завалів.

Також з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 88-річному чоловіку надали першу медичну допомогу.

Харківська область: фото від ОВА, ДСНС та прокуратури

Запорізька область

Окупанти поцілили ракетами у житлові райони Запоріжжя. Там вибиті вікна в декількох багатоповерхівках та пошкоджені 6 будинків у приватному секторі, понівечені декілька автівок.

На місцях працюють фахівці. Станом на зараз відомо про 5 поранених. Їм надають медичну допомогу.

Рятувальники облаштували у місті намет незламності.

Наслідки обстрілу у Запоріжжі: фото ОВА

Дніпропетровська область

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Криворізькому району. Ворог бив по цивільним об’єктам: торговий центр, багатоповерхівки та приватні будинки

На жаль, є одна загибла у Лозуватській громаді.

Також у Новомосковську через ракетний удар 27 постраждалих. 11-ро залишаються в медзакладі. З них четверо – діти.

У Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині: фото прокуратури та ОВА

Важливо! Також внаслідок російського обстрілу є двоє загиблих на Хмельниччині.