Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР. Разведчики также опубликовали непосредственно кадры уничтожения вражеского комплекса.

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Разведчики уничтожили дронами РЛС "Зоопарк"

В Главном управлении разведки рассказали, что воины подразделения "Крылья", что входит в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк".

По словам разведки, стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.

Для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривен.

Соотношение – 1 : 10 000. Продолжаем борьбу!

– подытожили в ГУР.

Бойцы ГУР уничтожили российскую РЛС "Зоопарк": смотрите видео

К слову, 28 ноября украинские разведчики также сожгли радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет" во временно оккупированном Крыму. По данным ГУР, ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса составляет 5 миллионов долларов.