Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР. Розвідники також опублікували безпосередньо кадри знищення ворожого комплексу.

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Розвідники знищили дронами РЛС "Зоопарк"

В Головному управлінні розвідки розповіли, що воїни підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів "Зоопарк".

За словами розвідки, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

Для знищення російського "Зоопарку" розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.

Співвідношення – 1 : 10 000. Продовжуємо боротьбу!

– підсумували в ГУР.

Бійці ГУР знищили російську РЛС "Зоопарк": дивіться відео

До слова, 28 листопада українські розвідники також спалили радіолокаційний комплекс 48Я6-К1 "Подльот" у тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 мільйонів доларів.