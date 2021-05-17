Группе Метинвест в этом году исполняется 15 лет. Многим из нас металлургия и горное дело кажутся сложными, но в то же время мы соприкасаемся с результатами их работы каждый день.

Ко дню своего рождения Метинвест запускает сайт robymo.com.ua, где украинцы могут узнать больше о главных достижениях крупнейшей украинской частной компании.

Сайт доступно рассказывает о том, чем Метинвест занимался эти полтора десятка лет, что компания делает для Украины и для городов, в которых работают ее предприятия. Приведены важные цифры – показатели работы Группы за все время работы.

На сайте представлены украинские объекты, в возведении которых использована сталь Метинвеста. Их можно увидеть в дополненной реальности, просто воспользовавшись камерой смартфона. К примеру, можно разместить в своей квартире стадион "Донбасс Арена" или Дарницкий мост. А также узнать, в создании каких еще знаковых сооружений в Украине и мире поучаствовала компания.

Метинвест также подготовил вдохновляющий видеопроект «Делаем украинское». Это сериал об украинцах, которые делают известной Украину в мире, создавая нечто особенное. Первым героем проекта станет генеральный директор Киевского международного кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи.

"Этот год богат на красивые даты. Украине исполняется 30 лет, а Метинвеста – 15. Половину истории независимого государства мы были рядом и делали все, чтобы наша страна развивалась и процветала. Работать в Украине и для украинцев, быть причастным к созданию знаковых объектов – повод для радости и гордости. Приглашаем разделить их с нами на сайте robymo.com.ua и стать еще ближе друг к другу", – рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.