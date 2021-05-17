Цього року Групі Метінвест виповнюється 15 років. Для багатьох пересічних українців сфера металургії та гірнича справа – складна тема, але з результатами їхньої роботи ми стикаємося щодня.

До дня свого народження Метінвест запускає сайт robymo.com.ua. Там українці можуть дізнатися більше про головні здобутки найбільшої української приватної компанії.

Сайт доступно розповідає про те, чим Метінвест займався ці 15 років, що компанія робить для України і для міст, в яких працюють її підприємства. Для легкого сприйняття і розуміння на сайті наведено важливі цифри – показники роботи Групи за весь час роботи.

На сайті представлені українські об'єкти, у спорудженні яких використано сталь Метінвесту. Скориставшись камерою смартфона, ці об'єкти можна побачити в доповненій реальності. Наприклад, можна розмістити у своїй квартирі стадіон "Донбас Арена" або Дарницький міст. А також дізнатися, у створенні яких іще знакових споруд в Україні та світі взяла участь компанія.

Метінвест також підготував натхненний відеопроєкт "Робимо українське". Це серіал про українців, які роблять відомою Україну у світі, створюючи щось особливе. Першим героєм цього проєкту стане генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі.

"Цей рік видався багатим на гарні дати. Україні виповнюється 30 років, а Метінвесту – 15. Половину історії незалежної держави ми були поруч і робили все, щоб наша країна розвивалася і процвітала. Працювати в Україні і для українців, бути причетними до створення знакових об'єктів – привід для радості та гордості. Запрошуємо розділити їх із нами на сайті robymo.com.ua і стати ще ближчими один до одного", – розповів Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.