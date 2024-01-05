Этот робот будет выполнять боевые задания на фронте. Министерство цифровой трансформации тестирует беспилотные технологии с Brave1.

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Федоров рассказал о работе D-21-11

Глава Минцифры отметил, что D-21-11 – это универсальный украинский робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1.

Машина оборудована автоматической турелью и может выполнять боевые задания. Например, проводить разведку, штурмовать или защищать позиции,

– рассказал министр.

Он также отметил, что эта платформа может быть использована, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для наших бойцов в горячие точки. Федоров заметил, что боевая часть работа полностью съемна.



Робот D-21-11 / Фото с телеграм-канала Михаила Федорова

"Боевая часть робота, D-11, уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных. В планах разработчиков – интегрировать в работа натовские виды вооружения и усилить устойчивость к враждебному РЭБ", – подчеркнул глава Министерства цифровой трансформации.

Министр рассказал, что сейчас его команда работает над масштабированием производства. Он заверил, что министерство продолжает технологически усиливать украинскую армию, это поможет эффективно противодействовать врагу и сохранить человеческие жизни.



Робот D-21-11 будет выполнять задания на фронте / Фото из телеграм-канала Михаила Федорова

Федоров рассказал об использовании роботизированных технологий на фронте