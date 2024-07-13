Он отметил, что это очень важный проект и "мы имеем первые успехи в его реализации".
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Почему роботизированные и беспилотные системы так важны
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем. Такая техника буквально помогает выводить личный состав из опасных зон, заменяя наших защитников.
Моим самым высоким приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска,
– сказал Сырский.
Он отметил, что вместе с командой Министра обороны Украины прилагает "максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ".
Наша цель – максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории до производственного цеха и далее до боевого подразделения. Спасибо всем, начиная от инженеров-разработчиков, производителей и до операторов-пилотов, за их вклад в повышение боевой эффективности наших подразделений,
– добавил Головко.
Он также анонсировал, что следующие шаги:
- отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов,
- подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях ВСУ,
- отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя.