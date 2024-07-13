Россияне нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 64 авиаударов с использованием 94 КАБов. Также враг совершил почти 5000 обстрелов, 143 из которых – из РСЗО.
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На Ореховском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения возле Малой Токмачки и Роботино.
Зафиксирована атака возле Малой Токмачки: смотрите на карте