Россияне нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 64 авиаударов с использованием 94 КАБов. Также враг совершил почти 5000 обстрелов, 143 из которых – из РСЗО.

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Враг атаковал Часов Яр: смотрите на карте

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Россия пыталась прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

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На Ореховском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения возле Малой Токмачки и Роботино.

Зафиксирована атака возле Малой Токмачки: смотрите на карте