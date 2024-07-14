Генштаб ВСУ сообщил, что только за прошедшие сутки состоялось 160 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении.
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Какие потери врага
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 1 320 единиц личного состава. Кроме того, ВСУ уничтожили:
- 7 танков,
- 32 боевые бронированные машины,
- 46 артиллерийских систем,
- средство ПВО,
- 39 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 77 автомобилей,
- 10 единиц специальной техники.