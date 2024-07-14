Генштаб ВСУ сообщил, что только за прошедшие сутки состоялось 160 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении.

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Что известно о ситуации на фронте

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Россия временно продвинулась в Урожайном: смотрите на карте

Какие потери врага

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали 1 320 единиц личного состава. Кроме того, ВСУ уничтожили:

  • 7 танков,
  • 32 боевые бронированные машины,
  • 46 артиллерийских систем,
  • средство ПВО,
  • 39 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 77 автомобилей,
  • 10 единиц специальной техники.