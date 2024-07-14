Генштаб ЗСУ повідомив, що тільки протягом минулої доби відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку.
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Що відомо про ситуацію на фронті
Де ворог тисне на Харківщині: дивіться на карті
Що відбувається в районі Синьківки: дивіться на карті
Ворог тисне в районі Торецька: дивіться на карті
Росія тимчасово просунулась в Урожайному: дивіться на карті
Які втрати ворога
Українські військові протягом минулої доби ліквідували 1 320 одиниць особового складу. Окрім того, ЗСУ знищили:
- 7 танків,
- 32 бойові броньовані машини,
- 46 артилерійських систем,
- засіб ППО,
- 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 77 автомобілів,
- 10 одиниць спеціальної техніки.