Генштаб ЗСУ повідомив, що тільки протягом минулої доби відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку.

Дивіться також Ще 1320 окупантів і 212 одиниць техніки: втрати ворога на 14 липня

Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку було 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Де ворог тисне на Харківщині: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку Росія атакувала 18 разів. Сили оборони України відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

Що відбувається в районі Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку Росія атакувала 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку – ЗСУ відбили 12 штурмових дій російських загарбників біля Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку Росія атакувала 13 разів неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

Ворог тисне в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де окупанти, за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

Аналітики DeepState заявили, що ворог окупував Урожайне, просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої, у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

Росія тимчасово просунулась в Урожайному: дивіться на карті

На Курахівському напрямку українські військові відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку – здійснили 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках – вороги намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій. Дві атаки росіян успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих Лагерів.

На Гуляйпільському напрямку оперативна – ситуація без суттєвих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Які втрати ворога

Українські військові протягом минулої доби ліквідували 1 320 одиниць особового складу. Окрім того, ЗСУ знищили: