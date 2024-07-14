Генштаб ЗСУ повідомив, що тільки протягом минулої доби відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку.

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Що відомо про ситуацію на фронті

Де ворог тисне на Харківщині: дивіться на карті

Що відбувається в районі Синьківки: дивіться на карті

Ворог тисне в районі Торецька: дивіться на карті

Росія тимчасово просунулась в Урожайному: дивіться на карті

Які втрати ворога

Українські військові протягом минулої доби ліквідували 1 320 одиниць особового складу. Окрім того, ЗСУ знищили:

  • 7 танків,
  • 32 бойові броньовані машини,
  • 46 артилерійських систем,
  • засіб ППО,
  • 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
  • 77 автомобілів,
  • 10 одиниць спеціальної техніки.