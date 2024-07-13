Росіяни завдали по українських позиціях та населених пунктах 64 авіаударів із використанням 94 КАБів. Також ворог здійснив майже 5000 обстрілів, 143 з яких – із РСЗВ.

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Яка ситуація на фронті

Росія намагається наступати на Харківщині: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Росія атакувала поблизу Невського: дивіться на карті

Росіяни штурмували Білогорівку: дивіться на карті

Ворог атакував Часів Яр: дивіться на карті

ЗСУ відбивали атаки біля Торецька: дивіться на карті

Наразі складна ситуація біля Новоолександрівки: дивіться на карті

Росія намагалася прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Росія штурмувала біля Урожайного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення біля Малої Токмачки і Роботиного.

Зафіксовано атака біля Малої Токмачки: дивіться на карті