Росіяни завдали по українських позиціях та населених пунктах 64 авіаударів із використанням 94 КАБів. Також ворог здійснив майже 5000 обстрілів, 143 з яких – із РСЗВ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Росія продовжувала наступальні дії. ЗСУ зафіксували 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.

Росія намагається наступати на Харківщині: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку росіяни атакували 11 разів. ЗСУ відбили усі ворожі штурми біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Невське, Макіївка, Терни та Торське, а також в Серебрянському лісі.

Росія атакувала поблизу Невського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 штурмів неподалік Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

Росіяни штурмували Білогорівку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку ворог 11 разів атакував поблизу Іванівського, Андріївки та Часового Яру.

Ворог атакував Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 19 атак біля населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

ЗСУ відбивали атаки біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 42 штурмові дії неподалік населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. Там росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Найбільша концентрація російських військ була поблизу Новоолександрівки.

Наразі складна ситуація біля Новоолександрівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ успішно відбили 22 спроби прорвати українську оборону неподалік Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Росія намагалася прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмів позицій ЗСУ біля Водяного та Урожайного.

Росія штурмувала біля Урожайного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення біля Малої Токмачки і Роботиного.

Зафіксовано атака біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ситуація незмінна. Ознак формування наступальних угруповань ворога немає.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає свою військову присутність, обстрілює населені пункти та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України.