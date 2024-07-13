Росіяни завдали по українських позиціях та населених пунктах 64 авіаударів із використанням 94 КАБів. Також ворог здійснив майже 5000 обстрілів, 143 з яких – із РСЗВ.
Дивіться також Скільки "Шахедів" вночі запустили росіяни та скільки вдалося збити
Яка ситуація на фронті
Росія намагається наступати на Харківщині: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті
Росія атакувала поблизу Невського: дивіться на карті
Росіяни штурмували Білогорівку: дивіться на карті
Ворог атакував Часів Яр: дивіться на карті
ЗСУ відбивали атаки біля Торецька: дивіться на карті
Наразі складна ситуація біля Новоолександрівки: дивіться на карті
Росія намагалася прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті
Росія штурмувала біля Урожайного: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення біля Малої Токмачки і Роботиного.
Зафіксовано атака біля Малої Токмачки: дивіться на карті