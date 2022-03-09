Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что безжалостно уничтожили оккупанты. Разбиты роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия.

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Все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Только что российский пилот, который, наверное, не гнушается называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда попадет бомба,

– заметил Кириленко.

Он убежден, что русские должны перестать называть себя людьми.

"Русские! Вы не только пересекли границу недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли границу человечности. Прекратите называть себя людьми!" – эмоционально обратился глава ОВА.

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