На такую удивительную находку 27 ноября натолкнулись работники аэропорта уже после того, как воздушное судно совершило посадку. На место сразу же прибыли работники службы безопасности аэродрома.
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В Гватемале выясняют, как мужчина мог попасть на самолет
Расследование проводят и в Гватемале: местные стражи порядка выясняют, как дополнительный пассажир мог залезть в шасси. В настоящее время путешественник-экстремал госпитализирован.
На видео из аэропорта, обнародованного в сети, видно, что мужчина очень устал и слаб. Он даже не может стоять на ногах, однако заметных повреждений – как будто нет.
Смотрите видео из аэропорта в Майами / Видео с инстаграма:
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Что известно о подобных попытках попасть в другие страны:
- Федеральное авиационное управление США сообщило, что по состоянию на февраль 2021 года в мире было 129 попыток полететь в шасси или других зонах вне борта коммерческих самолетов.
- 100 человек – то есть 78% – при этом погибли.
- В последние годы именно Гватемала – одна из стран-лидеров по количеству нелегалов, предпринимающих попытку попасть в США.
- В 2021 году список возглавляет Мексика, за ней – Гондурас, Гватемала и Сальвадор.