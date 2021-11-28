На такую ​​удивительную находку 27 ноября натолкнулись работники аэропорта уже после того, как воздушное судно совершило посадку. На место сразу же прибыли работники службы безопасности аэродрома.

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В Гватемале выясняют, как мужчина мог попасть на самолет

Расследование проводят и в Гватемале: местные стражи порядка выясняют, как дополнительный пассажир мог залезть в шасси. В настоящее время путешественник-экстремал госпитализирован.

На видео из аэропорта, обнародованного в сети, видно, что мужчина очень устал и слаб. Он даже не может стоять на ногах, однако заметных повреждений – как будто нет.

Обратите внимание! Видео снял один из работников аэропорта, однако из-за нарушения им правил аэродрома и страха быть уволенным, он не стал сообщать детали инцидента. Мужчина только заметил: то, что выжил гватемалец, – настоящее чудо.

Смотрите видео из аэропорта в Майами / Видео с инстаграма:

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Что известно о подобных попытках попасть в другие страны: