На таку дивовижну знахідку 27 листопада натрапили працівники аеропорту вже після того, як повітряне судно здійснило посадку. На місце одразу ж прибули працівники служби безпеки летовища.

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У Гватемалі з'ясовують, як чоловік міг потрапити на літак

Розслідування проводять і в Гватемалі: місцеві правоохоронці з'ясовують, як додатковий пасажир міг залізти у шасі. Наразі мандрівника-екстремала госпіталізували.

На відео з аеропорту, яке оприлюднили у мережі, видно, що чоловік дуже втомлений і слабкий. Він навіть не може стояти на ногах, проте помітних ушкоджень – наче немає.

Зверніть увагу! Відео зняв один з працівників аеропорту, проте через порушенням ним правил летовища і страх бути звільненим, він не став повідомляти деталі інциденту. Чоловік лише зауважив: те, що гватемалець вижив, – справжнє диво.

Дивіться відео з аеропорту в Маямі / Відео з інстаграму:

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Що відомо про схожі спроби потрапити до інших країн: