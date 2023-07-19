Директор завода рассказал, что через 10 дней Трезуб будет полностью готов.

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На заводе уже заканчивают герб для "Родины-мать"

Размер конструкции – 7,5 на 4,5 метра. Пока ее обваривают, позже будут шлифовать и через 10 дней она будет готова.

В интервью Украинской правде министр культуры Александр Ткаченко сказал, что замена советского символа на герб имеет важное значение.

Во-первых, это установление исторической справедливости. Также это очищение публичного пространства от советских коммунистических маркеров и идеологических символов и наполнение ландшафта столицы суверенного независимого государства корректными патриотическими смыслами.

Уже больше года работаем над кейсом замены герба на Трезуб. Это очень сложный процесс. От утверждения плана действий от музея истории Украины во Второй мировой войне, который включал техническое обследование, привлечение ведущих специалистов для проведения многослойной экспертизы и подготовки проектной документации, до начала непосредственных работ на сложном объекте, который включает демонтаж, изготовление новой конструкции и, собственно, ее установку,

– сказал он.

Стоимость проекта – 28 миллионов гривен

Министр отметил, что установка Трезуба на щите монумента "Родина-мать" реализуется исключительно при поддержке крупного бизнеса, который регулярно и в большом количестве донатит на дроны и ВСУ. Стоимость проекта – 28 миллионов гривен.

Отметим, что соответствующее решение о декоммунизации "Родины-мать" приняли 13 июля. Еще в 2022 году в Дие 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб на Трезуб.