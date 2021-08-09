По их словам, он не умел плавать. Также написали, что родители ребенка в момент трагедии "отдыхали" на баре.
Другой случай Сотрясение мозга, ушиб ключицы, раны на голове: школьник серьезно травмировался в аквапарке в Днепре
Родители были пьяны
Очевидцы пишут, что родители погибшего пришли в нетрезвом состоянии и только через 10 минут после гибели ребенка. Очевидцам показалось, что они вели себя неадекватно.
В частности, мать ребенка кричала, что они больше никогда не придут в этот аквапарк. Это было в момент, когда малыша пытались реанимировать.
Отец тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Кричал на людей вокруг и рассказывал врачам, что и как они должны делать. При этом он ни на миг не уронил бокал с пивом,
– написали свидетели.
Также очевидцы добавили, что ребенка пытались спасти примерно 40 минут. Все это время вокруг была толпа детей, которые за всем наблюдали.
Что было известно ранее
- О гибели школьника сообщили примерно в 18 часов.
- Местные СМИ писали, что ребенок остался в бассейне без присмотра взрослых.
- Мальчик был жителем Новомосковского района Днепра.
- То, что ребенку стало плохо, заметили работники Happy Day.
- До прибытия скорой, ребенку оказывали помощь местные медики.