Родители-должники: как наказывают тех, кто не платит алименты. .Уже больше года в Украине действует жесткий закон, который заставляет, в основном мужчин, после развода платить деньги на содержание ребенка.

Если же денег нет, должники зарабатывают их на общественно полезных работах.

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Валентина Баранова сама воспитывает 5-летнего сына, она развелась с мужем три года назад. Женщина рассказала, что тот задолжал ей почти 30 тысяч гривен алиментов, потому что пошел на принцип.

Мужчине присудили 120 часов общественно полезных работ, отрабатывать долг он должен на центральном городском кладбище. Однако там его так и не дождались, он неожиданно заболел.

Мы предупредили, что журналисты будут снимать сюжет о том, как должники отрабатывают общественно полезные работы. Видимо, его это испугало,

– рассказала Оксана Кузьмич, начальник филиала Центра пробации в Херсонской области.

А вот еще один такой должник Юрий Пухальский решил не прятаться от камер. Отрабатывает алименты двум сыновьям – 40 тысяч гривен. "Дети – это святое. Я их никогда не забываю и стараюсь постепенно отдавать деньги", – объяснил мужчина.

С начала года на Херсонщине к общественно полезным работам приговорили около 200 злостных неплательщиков алиментов. Большинство из них – безработные.

"У них нет имущества, которое можно реализовать. На этих людей не влияют санкции о запрете выезда, права управления, запрете пользования оружием или охоты", – прокомментировал Константин Хутковський, начальник территориального управления юстиции в Херсонской области.

И добавил, что общественно полезные работы – это уже крайняя мера, применяемая к нарушителям. Оплачивают их органы местного самоуправления. Деньги же, заработанные родителями-должниками, идут на счета их детей.