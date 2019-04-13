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      Батьки-боржники: як карають тих, хто не платить аліменти

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      Вже понад рік в Україні діє жорсткий закон, який змушує, здебільшого чоловіків, після розлучення сплачувати гроші на утримання дитини.

      Якщо ж грошей немає, боржники заробляють їх на суспільно корисних роботах.

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      Валентина Баранова сама виховує 5-річного сина, вона розлучилася з чоловіком три роки тому. Жінка розповіла, що той заборгував їй майже 30 тисяч гривень аліментів, бо пішов на принцип.

      Чоловікові присудили 120 годин суспільно корисних робіт, відпрацьовувати борг він мав на центральному міському кладовищі. Про там його так і не дочекалися, той зненацька захворів.

      Ми попередили, що журналісти зніматимуть сюжет про те, як боржники відпрацьовують суспільно корисні роботи. Мабуть, його це злякало,
      – розповіла Оксана Кузьміч, начальник філії Центру пробації у Херсонській області.

      А от ще один такий боржник Юрій Пухальський вирішив не ховатися від камер. Відпрацьовує аліменти двом синам – 40 тисяч гривень. "Діти – це святе. Я їх ніколи не забуваю й стараюсь поступово віддавати гроші", – пояснив чоловік.

      Від початку року на Херсонщині до суспільно корисних робіт засудили приблизно 200 злісних неплатників аліментів. Більшість із них – безробітні.

      "У них немає майна, що можна реалізувати. На цих людей не впливають санкції щодо заборони виїзду, права керування, заборони користування зброєю чи полювання", – прокоментував Костянтин Хутковський, начальник територіального управління юстиції в Херсонській області.

      Й додав, що суспільно корисні роботи – це вже крайня міра, яку застосовують до порушників. Оплачують їх органи місцевого самоврядування. Гроші ж, зароблені батьками-боржниками, йдуть на рахунки їхніх дітей. 

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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