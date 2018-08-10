Родители Мелании Трамп получили гражданство США
Родители первой леди США Мелании Трамп, которая родилась в Словении, получили американское гражданство.
Об этом сообщает Associated Press.
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По информации агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако длительное время имели статус постоянных жителей США.
Отцу Мелании Трамп Виктору Кнавсу 74 года, Амалии – 73. В Словении Виктор работал в автосалоне, Амалия была работницей на текстильной фабрике. В США они находились в статусе постоянных жителей по грин-карте.
Родители Мелании Трамп
Как сообщил адвокат семейной пары, Кнавсы лично подавали документы на гражданство по обычной процедуре и не получали ни одного специального разрешения. Однако, юрист не уточнил, каким образом они получали так называемые "зеленые карты", которые дают разрешение на постоянное проживание.
Сама Мелания Трамп, которая отдыхала вместе с мужем в Бедминстери (штат Нью-Джерси), не присутствовала на церемонии получения гражданства своих родителей.
Напомним, Мелания Трамп стала гражданкой США в 2006 году.