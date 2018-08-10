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Родители Мелании Трамп получили гражданство США

27 Читати новину українською
Родители Мелании Трамп стали гражданами США
Родители Мелании Трамп стали гражданами США / www.apnews.com

Родители первой леди США Мелании Трамп, которая родилась в Словении, получили американское гражданство.

Об этом сообщает Associated Press.

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По информации агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако длительное время имели статус постоянных жителей США.

Отцу Мелании Трамп Виктору Кнавсу 74 года, Амалии – 73. В Словении Виктор работал в автосалоне, Амалия была работницей на текстильной фабрике. В США они находились в статусе постоянных жителей по грин-карте.

Батьки Меланії Трамп
Родители Мелании Трамп

Как сообщил адвокат семейной пары, Кнавсы лично подавали документы на гражданство по обычной процедуре и не получали ни одного специального разрешения. Однако, юрист не уточнил, каким образом они получали так называемые "зеленые карты", которые дают разрешение на постоянное проживание.

Сама Мелания Трамп, которая отдыхала вместе с мужем в Бедминстери (штат Нью-Джерси), не присутствовала на церемонии получения гражданства своих родителей.

Напомним, Мелания Трамп стала гражданкой США в 2006 году.

Теги: Меланья Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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