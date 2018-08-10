Батьки Меланії Трамп отримали громадянство США

Батьки першої леді США Меланії Трамп, яка народилася у Словенії, отримали американське громадянство.

Про це інформує Associated Press.

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За інформацією агентства, Віктор і Амалія Кнавс виголосили клятву вірності США в Нью-Йорку. Вони є вихідцями з Словенії, однак тривалий час мали статус постійних жителів США.

Батьку Меланії Трамп Віктору Кнавсу 74 роки, Амалії – 73. У Словенії Віктор працював в автосалоні, Амалія була працівницею на текстильній фабриці. У США вони перебували в статусі постійних жителів за грін-картою.



Батьки Меланії Трамп

Як повідомив адвокат сімейної пари, Кнавси особисто подавали документи на громадянство за звичайною процедурою і не отримували жодного спеціального дозволу. Однак, юрист не уточнив, у який спосіб вони отримували так звані "зелені карти", які дають дозвіл на постійне проживання.

Сама Меланія Трамп, яка відпочивала разом з чоловіком у Бедмінстері (штат Нью-Джерсі), не була присутня на церемонії отримання громадянства своїх батьків.

Нагадаємо, Меланія Трамп стала громадянкою США 2006 року.