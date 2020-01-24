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      Родители пьянствовали и морили голодом двухлетнюю дочь в течение двух недель

      8 Читати новину українською
      Родители-алкоголики морили голодом собственного ребенка / magnolia-tv.com

      В городе Снегуре под Николаевом двухлетний ребенок не ел в течение почти двух недель. Родители вместе с бабушкой выпивали и забыли о собственном ребенке.

      В соответствующую службу обратился детский сад, потому что девочку там давно не видели, сообщает ТСН.

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      В детском саду не могли дозвониться ни к маме, ни к папе, а соседи подтвердили, что не видели девочку более недели.

      Полицейские и соцработники были вынуждены выломать дверь в квартиру. Там в куче хлама и в полной антисанитарии увидели четырех пьяных взрослых и маленькую девочку. Родители пьянствовали вместе с бабушкой и товарищем, а ребенок сидел голодный более двух недель.

      дитина
      Родители пьянствовали, забыв о ребенке / Скрин

      Двухлетнюю девочку забрали в больницу. Медики отметили, что ребенок здоров, но изможденное голодом.

      Родителей оштрафовали. В соцслужбе сообщили, что год назад их предупреждали не пить, а теперь собираются лишать родительских прав.

      Через неделю девочку отправят в детский дом, а лишат ли родителей прав – решит суд.

      Ребенка морили голодом собственные родители – смотрите видео:

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Николаева Криминал
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