Родители пьянствовали и морили голодом двухлетнюю дочь в течение двух недель
В городе Снегуре под Николаевом двухлетний ребенок не ел в течение почти двух недель. Родители вместе с бабушкой выпивали и забыли о собственном ребенке.
В соответствующую службу обратился детский сад, потому что девочку там давно не видели, сообщает ТСН.
Читайте также: В столице полиция обнаружила незаконное содержание 11 детей
В детском саду не могли дозвониться ни к маме, ни к папе, а соседи подтвердили, что не видели девочку более недели.
Полицейские и соцработники были вынуждены выломать дверь в квартиру. Там в куче хлама и в полной антисанитарии увидели четырех пьяных взрослых и маленькую девочку. Родители пьянствовали вместе с бабушкой и товарищем, а ребенок сидел голодный более двух недель.
Родители пьянствовали, забыв о ребенке / Скрин
Двухлетнюю девочку забрали в больницу. Медики отметили, что ребенок здоров, но изможденное голодом.
Родителей оштрафовали. В соцслужбе сообщили, что год назад их предупреждали не пить, а теперь собираются лишать родительских прав.
Через неделю девочку отправят в детский дом, а лишат ли родителей прав – решит суд.
Ребенка морили голодом собственные родители – смотрите видео: