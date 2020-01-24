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      Батьки пиячили та морили голодом дворічну доньку протягом двох тижнів

      304 Читать новость на русском
      Батьки-алкоголіки морили голодом власну дитину / magnolia-tv.com

      У місті Снігурі під Миколаєвом дворічна дитина не їла майже протягом двох тижнів. Батьки разом із бабусею пиячили і забули про власну дитину.

      До відповідної служби звернувся дитячий садок, бо дівчинку там давно не бачили, повідомляє ТСН.

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      У дитячому садочку не могли додзвонитися ні до мами, ні до тата, а сусіди підтвердили, що не бачили дівчинки понад тиждень.

      Поліцейські та соцпрацівники були змушені виламати двері до квартири. Там у купі мотлоху та в повній антисанітарії побачили чотирьох п’яних дорослих і маленьку дівчинку. Батьки пиячили разом із бабусею і товаришем, а дитина сиділа голодна понад двох тижнів.

      дитина
      Батьки пиячили, забувши про дитину / Скрін

      Дворічну дівчинку забрали до лікарні. Медики зазначили, що дитина здорова, але виснажене голодом.

      Батьків оштрафували. У соцслужбі повідомили, що рік тому їх попереджали не пити, а тепер збираються позбавляти батьківських прав.

      Через тиждень дівчинку відправлять до дитячого будинку, а чи позбавлять батьків прав – вирішить суд.

      Дитину морили голодом власні батьки – дивіться відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Миколаєва Діти і неповнолітні
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