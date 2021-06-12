Он не мог прыгнуть в реку сам, – родные Майора

Издание пишет, что молодой человек исчез 1 июня. Петр якобы пошел к неизвестной девушке, после чего связь с ним оборвалась.

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Через неделю тело юноши заметили прохожие в реке Влтава вблизи плавучего ресторана "Матильда". На место происшествия прибыли правоохранители и достали тело Майора.

Родственники Петра в версию о самоубийстве не верят. Предполагают, что молодго человека избили.

Я разговаривал с родными парня. Они говорят, что на лице были следы побоев. Что с ним случилось, сейчас можно только догадываться,

– рассказал односельчанин Петра Александр.

По его словам, украинец поехал на заработки в Чехию сразу после школы. Он работал на стройке.

Парень из хорошей семьи, – односельчане

"Когда-то его мама была технической работницей в школе. У него есть еще брат и младшая сестра. Отец умер лет 7 назад, он долго болел. Чтобы свести концы с концами, они собирали ягоды и грибы в лесу, потом их продавали. Теперь сыновья ездят на заработки", – добавил Александр.

Знакомая умершего, Мария, рассказала, что Петр был трудолюбивым и неплохим парнем. Сейчас всеми бумагами в Чехии занимается его брат.

Обратите внимание! Тело из реки выловили еще 8 июня, однако о том, что умершим является украинец заявили через 2 дня.