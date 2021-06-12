Він не міг стрибнути у ріку сам, – рідні Майора

Видання пише, що хлопець зник 1 червня. Петро нібито пішов до невідомої дівчини, після чого зв'язок з ним обірвався.

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Через тиждень тіло юнака помітили перехожі у ріці Влтава поблизу плавучого ресторану "Матильда". На місце події прибули правоохоронці і дістали тіло Майора.

Родичі Петра у версію про самогубство не вірять. Припускають, що хлопця побили.

Я розмовляв із рідними хлопця. Вони кажуть, що на обличчі були сліди побоїв. Що з ним трапилося, зараз можна лише здогадуватися,

– розповів односелець Петра Олександр.

За його словами, українець поїхав на заробітки до Чехії одразу після школи. Він працював на будівництві.

Хлопець із хорошої сім'ї, – односельці

"Колись його мама була технічною працівницею у школі. У нього є ще брат і молодша сестра. Батько помер років 7 тому, він довго хворів. Щоб зводити кінці з кінцями, вони збирали ягоди і гриби в лісі, потім їх продавали. Тепер сини їздять на заробітки", – додав Олександр.

Знайома померлого Марія розповіла, що Петро був працьовитий та непоганий хлопець. Зараз усіма паперами в Чехії займається його брат.

Зверніть увагу! Тіло з ріки виловили ще 8 червня, однак про те, що померлим є українець заявили через 2 дні.