Він не міг стрибнути у ріку сам, – рідні Майора
Видання пише, що хлопець зник 1 червня. Петро нібито пішов до невідомої дівчини, після чого зв'язок з ним обірвався.
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Через тиждень тіло юнака помітили перехожі у ріці Влтава поблизу плавучого ресторану "Матильда". На місце події прибули правоохоронці і дістали тіло Майора.
Родичі Петра у версію про самогубство не вірять. Припускають, що хлопця побили.
Я розмовляв із рідними хлопця. Вони кажуть, що на обличчі були сліди побоїв. Що з ним трапилося, зараз можна лише здогадуватися,
– розповів односелець Петра Олександр.
За його словами, українець поїхав на заробітки до Чехії одразу після школи. Він працював на будівництві.
Хлопець із хорошої сім'ї, – односельці
"Колись його мама була технічною працівницею у школі. У нього є ще брат і молодша сестра. Батько помер років 7 тому, він довго хворів. Щоб зводити кінці з кінцями, вони збирали ягоди і гриби в лісі, потім їх продавали. Тепер сини їздять на заробітки", – додав Олександр.
Знайома померлого Марія розповіла, що Петро був працьовитий та непоганий хлопець. Зараз усіма паперами в Чехії займається його брат.