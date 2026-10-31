В ожидании родных: как родственники эвакуированных из Олешек ждали их возвращения в Украину

В Украине встретили эвакуированных из Алешек. Все с нетерпением ждали встречи, ведь некоторые из них не виделись с родными годами.

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Родственники встречают эвакуированных из Олешек

В Украине продолжается подготовка к встрече эвакуированных. Все родственники с нетерпением ждут встречи, некоторые не виделись с родными годами.

Лиза с сестрой Дашей ждут отца, с которым не виделись два года. Она рассказала, что два года прожила в Олешках в оккупации, пока не уехала в Киев, а папа остался в Олешках.

Когда мы узнали об этой эвакуации, никто не поверил, что это может произойти. Очень тяжело, когда нет информации. Пришлось его уговаривать, было много криков, аргументов. Сначала я, наверное, расплачусь, но я немного злюсь на него за то, что нам пришлось так сильно нервничать. Мы уже купили сало и сварим ему борщ, чтобы он поел нормальную еду– рассказала Лиза.

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Лиза с сестрой ждут папу: смотрите видео

Ирина ждет дядю. Она узнала о нем, когда увидела на видео, что его выводят из аэропорта.

С октября прошлого года не было поставок продуктов. Отдельные люди могли выехать в Скадовск, если проедут мины. Волонтеры писали, что от Голой Пристани не пропускали в Олешки. В январе одна машина прорвалась, но одна машина – это ничто. Я уже видела даже в группах, что траву готовили. Я посмотрела на фото дяди, он такой худой, ну будем откармливать– говорит Ирина.

Подготовка к встрече эвакуированных из Олешек продолжается: фото