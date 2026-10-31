В очікуванні рідних: як родичі евакуйованих з Олешок чекали на їхнє повернення в Україну

В Україні зустрічають евакуйованих з Олешок. Всі родичі з нетерпінням чекали на зустріч, декотрі не бачились з рідними роками.

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Родичі зустрічають евакуйованих з Олешок

В Україні триває підготовка до зустрічі евакуйованих. Всі родичі з нетерпінням чекають на зустріч, декотрі не бчились з рідними роками.

Ліза с сестрою Дашею чекають на батька, з яким не бачилась два роки. Вона розпівавла, шо два роки прожила в Олешках в окупації, поки не виїхала в Київ, а тато залишився в Олешках.

Коли ми дізнались про цю евакуацію, то ніхто не повірив, що це може статися. Дуже важко, коли нема інформуваня. Його довелось вмовляти, було дуже багато криків, аргументів. Спочатку я напевно розплачусь, але я трошки злюсь на нього, що нам довелось так багато нервувати. Ми вже купили сала і зваримо йому борща, щоб він поїв нормальну їжу– розповіла Ліза.

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Ліза з сетрою чекають на тата: дивіться відео

Ірина чекає на дядька. Вона дізналась про нього, коли побачила на відео, як його виводять з аєропорту.

З жовтня минулого року не було завозу продуктів. Подинокі люди могли виїхати в Скадовськ, якщо проїдуть міни. Волонтери писали шо від Голої Пристані не пропускали до Олешок. В січні одна машина прорвалась, але одна ж машина це ніщо. Я вже бачила навіть в групах, що траву готували. Я глянула на фото дядька, він такий худий, ну будемо відгодовувати– розказує Ірина.

Підготовка до зустрічі евакуованих з Олешок: фото