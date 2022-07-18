22 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о расширении перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации". Его авторы решили расширить список людей, не подлежащих призыву во время мобилизации . Теперь отсрочка от призыва на военную службу также будет предоставляться тем лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны с россией.

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При этом речь идет не только о полномасштабном вторжении россии 24 февраля 2022 года. А также и о войне россии против Украины с 2014 года. С тех пор в Украине была проведена антитеррористическая операция, а также операция Объединенных сил. И только после полномасштабного вторжения – объявлено военное положение.

Авторы законопроекта предложили статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнить новым шестнадцатым абзацем следующего содержания:

"женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

Депутаты поддержали в первом чтении этот проект закона. За основу проголосовало 298 депутатов.

Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре (т.е. 7 дней на правки).

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