22 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о расширении перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации". Его авторы решили расширить список людей, не подлежащих призыву во время мобилизации . Теперь отсрочка от призыва на военную службу также будет предоставляться тем лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны с россией.
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При этом речь идет не только о полномасштабном вторжении россии 24 февраля 2022 года. А также и о войне россии против Украины с 2014 года. С тех пор в Украине была проведена антитеррористическая операция, а также операция Объединенных сил. И только после полномасштабного вторжения – объявлено военное положение.
Авторы законопроекта предложили статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнить новым шестнадцатым абзацем следующего содержания:
Депутаты поддержали в первом чтении этот проект закона. За основу проголосовало 298 депутатов.
Подготовка ко второму чтению будет по сокращенной процедуре (т.е. 7 дней на правки).
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