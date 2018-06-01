Родственники заместителя главы СБУ Демчины обзавелись элитной недвижимостью на Ровенщине

Родственники первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павла Демчины, которые проживают на Ровенщине, заселились в особняки, стоимость которых несоизмерима с их скромными доходами.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый) "Павел Демчина. "Страж коррупции в СБУ".

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Журналисты обнаружили, что новый дом на 160 квадратов в селе Старая Рафаловка Ровенской области, который был введен в эксплуатацию в начале 2018-го, принадлежит Виктору и Валентине Воловчукам. Это – дедушка и бабушка троих детей Павла Демчины. Виктор Воловчук работал в городе Вараш (бывший Кузнецовск) на Ровенской АЭС на рядовой должности и, как обнаружили "Схемы", зарабатывал в среднем около 10 тысяч гривен в месяц, Его жена Валентина последние 5 лет вообще не работала.





Во время визита журналистов в дом супруги отказались отвечать на вопрос о том, каким образом они смогли построить такой дом при низких официальных доходах и помог ли им Демчина. По телефону Виктор Воловчук только обругал журналистку:

Что ты имеешь к моему дому? Мне 60 лет, я что не имею, *** [нецензурная брань] построить дом, что ли? Кто ты такая, чтобы ты меня спрашивала? Я зарабатывал деньги, между прочим!

– ответил он.

В селе Старая Рафаловка на Ровенщине журналисты "Схем" нашли еще один дом, который принадлежит родственникам Павла Демчины по линии матери его детей, Ольги Воловчук. Этим домом на 300 квадратов владеет Виктор Дуброва. Это муж родной сестры Ольги Воловчук – Натальи Дубровы (в девичестве Воловчук).





Как выяснили журналисты, Виктор Дуброва работал пожарником и, согласно декларации за 2016 год, получал около 7 тысяч гривен в месяц. Сама же Наталья Дуброва сначала была наемным работником в частной фирме в Вараше, а впоследствии устроилась на Ровенскую АЭС. Там ее зарплата, по данным "Схем", составляла не более 7 тысяч гривен в месяц. Супруги Дубровы тоже не захотели общаться с журналистами. Единственный комментарий относительно этого дома журналисты получили по телефону от отца – Виктора Воловчука.

"А что Наталья с мужем? Они пашут как мерины", – сказал он.

Мать троих детей Павла Демчины Ольга Воловчук также обитает в роскошном доме. Он расположен в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Впервые этот особняк и то, как в него наведывается первый заместитель главы СБУ, который официально не имеет собственного жилья, показали журналисты проекта "Слидство.Инфо" в марте 2017 года. После того в отношении Павла Демчинв НАБУ начало расследование по подозрению в незаконном обогащении. Пока подозрение никому не предъявлено, идет следствие – официально сообщили в пресс-центре НАБУ.

Журналисты "Схем" также посетили Петропавловскую Борщаговку. В течение недели, во время подготовки эфира, первый заместитель главы СБУ там так и не появился. Зато съемочная группа зафиксировала, что мать детей Демчины по-прежнему живет в доме, построенном за деньги непонятного до сих пор происхождения, и пользуется внедорожником, на который у нее официальных доходов не хватило бы, говорится в расследовании.

Кроме того, журналисты зафиксировали, что на земле по соседству, которая также принадлежит Ольге Воловчук, через год после первых публикаций журналистов вырос масштабный одноэтажный недострой.

Согласно информации, которая появилась в судебном реестре в рамках расследования НАБУ, известно, что с 1998 по 2016 годы женщина заработала всего 164 тысячи гривен, а сам Демчина за все время госслужбы – с 2009 до 2016 года – 1 миллион 147 тысяч гривен.

В телефонном комментарии "Схемам" Павел Демчина не захотел отвечать на вопрос, помогал ли матери своих детей Ольге Воловчук покупать дом под Киевом.

Я уже объяснял раньше – я проживаю в однокомнатной квартире, это очень легко выясняется. А комментировать чье-то состояние, людей, с которыми я не проживаю, я не могу и не буду,

– отметил первый заместитель главы СБУ.

Павел Демчина также отрицал свою причастность к возведению двух элитных домов в Рафаловке: "Каким боком я к Старой Рафаловке, объясните мне? Я приезжаю забирать детей от бабушки. Спрашивайте бабушек, дедушек, я не проживаю вместе с ними. Я декларирую то, что имею я, или лица, которые со мной проживают. Я проживаю один".

"Схемам" также удалось установить, что первый заместитель главы СБУ в 2018 году приобрел внедорожник Range Rover стоимостью в почти всю свою годовую зарплату. Хотя сам Павел Демчина в комментарии "Схемам" утверждал, что у него была "задекларирована достаточная сумма для того, чтобы купить этот автомобиль".

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10 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании материалов журналистских расследований начало в отношении Павла Демчины расследование по факту незаконного обогащения (по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины). При этом в СБУ тогда заявили, что чиновник сам обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство и проверить обнародованную в СМИ "ложную", по его мнению, информацию о доходах.

В СМИ 40-летнего генерал-майора Демчину называют приближенным к соратнику президента Игорю Кононенко и "смотрящим" за СБУ от партии власти.

В СБУ Павел Демчина на должности первого заместителя главы СБУ курирует целое направление работы спецслужбы. Он возглавляет управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в этом ведомстве – так называемое управление "К". Это подразделение неоднократно упоминалось в СМИ – когда силовики блокировали экспорт украинского ореха в Европу и препятствовали работе трейдеров сжиженного газа – говорится в расследовании "Павел Демчина. Страж коррупции в СБУ".