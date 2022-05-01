Харьковчане вышли на акцию в Лейпциге
Ее участникам стали несколько сотен украинцев, среди которых харьковчане. Люди были вынуждены покинуть Украину из-за войны. Кроме того, после этих действий они разорвали все отношения с родственниками из России.
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Злата
Студентка Злата Каризская учится в Харьковской государственной академии дизайна и искусства.
В моем доме на Северной Салтовке, где я провела детство, сейчас ракета. У нас выбило окна на балконе. Дом на Новых Домах, слава Богу, еще стоит. Там дедушка мой, с котом,
– рассказывает Злата.
Среди вещей, которые девушке хотелось сделать, когда вернется домой – выпить кофе в любимом кафе, поработать, увидеть всех друзей и любимого человека обнять.
Злата на митинге в Лейпциге / Фото Харьков
Алина
9-летняя Алина Кравченко жила с семьей на проспекте Героев Сталинграда в Харькове. С началом войны ее семья большую часть времени проводила в укрытии.
Собирались в подвале и не ходили, потому что то стреляли, то нет,
– говорит она.
Наибольший страх девочки, что "Украину разбомбят и захватят".
Алина на акции в Лейпциге / Фото Общественное Харьков
Девочка боялась, что Украину захватят и разбомбят / Фото Харьков
Наталья
Наталья Калета родом из Барвинкового до войны жила в Ирпене. Из города выехала за день до полномасштабного вторжения России 23 февраля.
Все предупреждения о том, что война начнется, мы послушали и поехали к родственникам в Германию, но муж мой остался. И сейчас они там без света, газа и воды. А родственники в Барвинковом под обстрелами,
– рассказывает женщина.
Наталья Кулета на митинге в Лейпциге / Фото Харьков
Она говорит, что когда кафиры начали бомбить Гостомель и Ирпень, ей звонили родственники из России с вопросами о том, как они. Женщина отвечала, что ужасно и страшно. А те говорили: "Не переживайте, мы вас спасем" .
Говорю, нас не надо "спасать", мы прекрасно живем, как такое можно вообще делать? В ответ: "А вы восемь лет бомбили Донбасс". Родственников у России у меня больше нет",
– решила Наталья.
Демонстрация в поддержку Украины в Лейпциге 30 апреля / Фото Харьков