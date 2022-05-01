Харків'яни вийшли на акцію в Лейпцигу

Її учасникам стали кілька сотень українців, серед яких харків'яни. Люди були змушені покинути Україну через війну. Крім того, після цих дій вони розірвали усі стосунки з родичами з Росії.

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Злата

Студентка Злата Каризська навчається в Харківській державній академії дизайну та мистецтв.

У моєму домі на Північній Салтівці, де я провела дитинство, зараз ракета. У нас повибивало вікна на балконі. Дім на Нових Будинках, слава Богу, ще стоїть. Там дідусь мій, з котом,

– розповідає Злата.

Серед речей, які б дівчині хотілося зробити, коли повернеться додому – випити кави в улюбленій кав'ярні, попрацювати, побачити усіх друзів та кохану людину обійняти.



Злата на мітингу у Лейпцигу / Фото Суспільне Харків

Аліна

9-річна Аліна Кравченко жила з родиною на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові. З початком війни її родина більшу частину часу проводила в укритті.

Збиралися у підвалі та не ходили, бо то стріляли, то ні,

– каже вона.

Найбільший страх дівчинки, що "Україну розбомблять та захоплять".



Аліна на акції в Лейпцигу / Фото Суспільне Харків



Дівчинка боялася, що Україну захоплять і розбомблять / Фото Суспільне Харків

Наталія

Наталія Калета родом з Барвінкового, до війни жила в Ірпені. З міста виїхала за день до повномасштабного вторгнення Росії – 23 лютого.

Усі попередження про те, що почнеться війна, ми послухали й поїхали до родичів у Німеччину, але чоловік мій лишився. І зараз вони там без світла, газу й води. А родичі у Барвінковому під обстрілами,

– розповідає жінка.



Наталія Кулета на мітингу у Лейпцигу / Фото Суспільне Харків

Вона каже, що, коли окупанти почали бомбити Гостомель та Ірпінь, їй телефонували родичі з Росії із питаннями про те, як вони. Жінка відповідала, що жахливо та страшно. Натомість ті казали: "Нє перєжівайте, ми вас спасьом".

Кажу, нас не треба "спасать", ми прекрасно живемо, як таке взагалі можна робити? У відповідь: "А ви восемь лєт бомбілі Донбас". Родичів у Росії в мене немає",

– вирішила Наталія.

Демонстрація на підтримку України у Лейпцигу 30 квітня / Фото Суспільне Харків

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