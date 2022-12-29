26 декабря ему сделали операцию по извлечению осколка из шейного позвонка. В сети показали, как Рогозин выглядит сейчас, пишет 24 канал.

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Как Рогозин выглядит после операции

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что может остаться парализованным.



Рогозин после операции / Фото рос СМИ

Напомним, что вечером 21 декабря оккупированному Донецку обстреляли ресторан "Шеш-Беш", где Дмитрий Рогозин праздновал День рождения.

В результате погибли 2 человека, еще 5 пострадали. В частности, среди жертв есть "боевой товарищ и помощник" эксглавы "Роскосмоса" Михаил Бридасов. Также ранения получили еще несколько человек, которые близки к окружению Рогозина.

Что известно о ранении Рогозина

В сети распространяют информацию, что он получил ранение в ягодице. Однако окружение Рогозина эту тему избегает.

В то же время там заявляют, что бывший глава "Роскосмоса" получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки неподалеку от позвоночника. По словам его помощника, говорится о проницаемом ранении.

Врачи квазиреспублики на территории Донецкой области сообщили, что обломок мины в бедре Рогозина "не подлежит извлечению". Впоследствии оккупанта перевели в Москву, где консилиум врачей все же решил делать операцию.

Кто нанес удар – пока неизвестно. Оккупанты во всем обвиняют ВСУ. Однако это их традиционная риторика, чтобы скрыть свои преступления и опрокинуть вину. Сам же Рогозин заявляет, что кто-то слив информацию о его местонахождении.

На Донбассе Рогозин с ноября возглавлял группу военных советников "Царские волки". Госпогранслужба установила, что он незаконно пересек украинскую границу. Правда, вручить ему протокол о нарушениях так и не смогли.