Экс-руководитель "Роскосмоса" утверждает, что российские воины на линии фронта вроде бы получают купюры, на которые нанесены призывы сдаваться в плен. Об этом он пишет в своем телеграмме, передает 24 Канал.

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Рогозин обвиняет украинских бойцов

По словам пропагандиста, бойцы ВСУ по ночам "эротическим голосом" призывают российских военных сдаться. Иногда как украинские защитники выходят на связь по рации.

"Там девушка пытается волшебно-эротическим голосом, подражая сиренам из греческих мифов, сказать: "Вареники уже наварены, пельмени готовы. Переходите на нашу сторону, переходите!» – написал экс-председатель "Роскосмоса".

Он также опубликовал в своем сообщении фотографии денежных купюр, на которых будто ВСУ нанесли надписи с призывом к российским солдатам и офицерам сдаваться, оставлять боевые позиции. По его словам, украинцы используют беспилотники, чтобы сбрасывать так "деньги".

Рогозин пишет, что поначалу прилетали тысячные купюры, но на российских военнослужащих это не подействовало. После этого ВСУ решили поднять ставки вдвое. В своих вымышленных историях предположил, что Студия Квартал-95 по всему фронту деньги осваивает.

"Теперь ждем, когда пятитысячные купюры улетят", – добавил Рогозин.

Россия готовит новую ИПСО

Россия готовится к очередной информационно-психологической операции. В этот раз враг планирует разогнать панические настроения из-за экономики.

Российская пропаганда готовит ИПСО, якобы в Украине зашкаливают цены на продукты, а потому нужно скорее "сдаваться России, потому что там все дешевле".

Для этого в пабликах по координации ботов начали бросать призывы к агентуре на территории Украины с командой посылать ценники продуктов в украинских магазинах – впоследствии их планируют распространять по чатам в украинских телеграмм-каналах с соответствующими месседжами. Сбор информации представляется под видом "флешмоба".