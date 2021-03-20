Владимир Путин, вероятно, владеет резиденцией "Ачипсе" на высокогорном курорте "Красная поляна" в Сочи. СМИ выяснили, что там есть канатная дорога, радиолокационная система, рояль, как у Николая II, и много эксклюзивной мебели.

Издание рассказало об обустройстве предполагаемого зимнего дворца российского президента. Там, как и на территории других резиденций Путина, есть также вертолетная площадка.

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Что известно об этой резиденции

Площадь двухэтажного дома на курорте в Сочи составляет 3,8 тысячи квадратных метров .

. В нем есть несколько спален и общие зоны, в том числе и каминная. Дом оснащен 6 дорогими лифтами.

Над землей в шале всего 2 этажа, но чтобы даже на таких скромных лестницах не сбить ноги, в резиденции установлено сразу 6 импортных пассажирских лифтов класса люкс. С круглосуточным обслуживанием,

– сообщает издание.

Крыша дома покрыта "уникальной дикой кладкой кровельного сланца, который вызревал под землей 400 миллионов лет", стены – панелями из ели и лиственницы, а пол – итальянским покрытием из дуба, инкрустированного светло-серым мрамором (цена квадратного метра – 400 тысяч рублей).

Эксклюзивная мебель

По информации издания, в доме много дорогой мебели и посуды.

эксклюзивный рояль немецкой фирмы "Блютнер" за 6 миллионов рублей. Интересно, что первый такой инструмент (ручной отделкой из североамериканского клена и ореха) изготовили для царя Николая II;

немецкой фирмы "Блютнер" за 6 миллионов рублей. Интересно, что первый такой инструмент (ручной отделкой из североамериканского клена и ореха) изготовили для царя Николая II; посеребренная хрустальная икорница Albi французской фирмы Christofle;

итальянские сервировочные тележки стоимостью 118 тысяч рублей каждая;

2 кожаные корзины для мусора за 76 тысяч рублей каждая;

за 76 тысяч рублей каждая; водостойкий сейф, покрытый 24-каратным золотом;

подсвечники от Christofle по 275 тысяч рублей;

коллекция копий средневековых гобеленов ручной работы от "солидной итальянской мануфактуры";

ручной работы от "солидной итальянской мануфактуры"; позолоченные вазы стоимостью 187 тысяч рублей;

стоимостью 187 тысяч рублей; бронзовые статуэтки, в частности "Воин" стоимостью 400 тысяч рублей;

стоимостью 400 тысяч рублей; каминные часы "Охотник" конца 19 века за 500 тысяч рублей;

винный столик, расписанный эмалью и позолотой, за 150 тысяч рублей;

постельное белье Floweres Spray с одеялом из гусиного пуха за 140 тысяч рублей.



В резиденции Путина есть эксклюзивный рояль немецкой фирмы "Блютнер" / Фото "Собеседник"



Есть в доме и коллекция копий средневековых гобеленов / Фото "Собеседник"

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Другие интересные вещи в Зимнем дворце

Журналисты пишут, что на территории резиденции есть радиолокационная система Rohde&Schwarz. Она "позволяет засечь нелегальные дроны, а также обнаруживает спрятанные в стенах "жучки" и установленные в режиме ожидания самодельные взрывные устройства".

Rohde&Schwarz. Она "позволяет засечь нелегальные дроны, а также обнаруживает спрятанные в стенах "жучки" и установленные в режиме ожидания самодельные взрывные устройства". Подвесная канатная дорога протяженностью 2 775 метров с "эксклюзивными кабинами VIP-класса, которые рассчитаны на 8 человек".

протяженностью 2 775 метров с "эксклюзивными кабинами VIP-класса, которые рассчитаны на 8 человек". Двухэтажная баня, бассейн площадью почти 400 квадратных метров с водопадом и СПА с гидромассажными лежаками.

А чтобы гость №1 не скучал в "Ачипсе" долгими зимними вечерами, в шале всего за тысячу евро заказали крюшонницу, расписанную эмалью и позолотой (крюшон – холодный десертный алкогольный напиток из вина, смешанного с коньяком, ликером, шампанским и фруктами),

– пишет СМИ.

Издание отмечает, о высокогорном шале российского президента впервые заговорили еще 7 лет назад.

Обратите внимание! В Крыму у Путина есть резиденция, которая занимает 2 дачи в поселке Олива. Дом расположен за 2 большими заборами, его охраняют. Более того, над ним запрещено летать и даже ходить неподалеку.



А еще собственная канатная дорога /"Собеседник"