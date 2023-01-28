Об этом 24 Каналу рассказал Леонид Гозман – российский оппозиционный политик. По его словам, Пригожин объединил преступников, участвующих в войне России против Украины, не имея никакого военного опыта.

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Фигура Пригожина в контексте войны

Леонид Гозман сообщил, что говорилось о том, что первый набор в состав ПИК "Вагнер" насчитывал 1000 человек из колонии под Питером.

"Сейчас вернулось 20. Не знаю, на сколько правда, но, может быть, не 20, а 200 человек – но все равно хорошо", – объяснил он.

По его мнению, большую армию Пригожин уже не сможет собрать.

Главное, что может приплюснуть Владимир Путин. Он же это может сделать в любой момент,

– подчеркнул оппозиционер.

По его словам, то, что пока президент России этого не делает, это не означает, что такое желание не возникнет у российского диктатора в скором времени.

Евгений Пригожин, вероятно, может вырваться из-под контроля верхушки Кремля.

"Я думаю, что он не против Путина выступит. Если Путин будет отстранен или когда будет известно, что Путин уходит от власти, тогда Пригожин может начать самостоятельную игру", – заметил он.

Однако это не все, на что способен руководитель ПИК "Вагнера".

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Чем занимался Пригожин до войны

Оппозиционер объяснил, что Евгений Пригожин очень талантливый и эффективный менеджер.

Пригожину не нужно недооценивать,

– сосредоточил внимание он.

По мнению Гозмана, к началу участия в войне против России "повар Путина" создал "фабрику троллей".

"Это тролли, которые пишут в интернете, реагируют на посты плохих людей. Я вам скажу, что эта "фабрика троллей" работает молниеносно и очень эффективно", – подчеркнул он.

По словам оппозиционера, Пригожин без соответствующего образования и военного опыта создал ППК "Вагнера". Другой вопрос, что американцы признали его международной террористической группировкой.

Воспринимают ли Пригожина в России

Леонид Гозман рассказал, что для многих людей Россия – это государство Путина, в котором все налажено.

Если ты не входишь в ближний круг, то ты в него и не войдешь. То есть особо подняться ты уже и не можешь,

– заметил он.

По его словам, в таком случае можно лавировать немного в сторону. О каком направлении говорится?

"В сторону либералов нельзя – там уже стенка стоит. Можно пойти в фашистскую сторону", – объяснил он.

По мнению оппозиционера, россияне восхваляют Пригожина не потому, что на него есть спрос, потому что они хотят быть причастными к успеху.

Зато есть элита, которая боится и не любит Евгения Пригожина.

Я думаю, что он не сможет занять пост. Чтобы стать первым лицом, нужно, чтобы тебя приняла элита,

– заметил он.

Элита этого никогда не сделает.

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