Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по гендерным коммуникациям, директор ОО "Институт конструктивной журналистики и новых медиа" Ксения Букшина. Она подчеркнула, что украинское общество многое выиграет от предоставления власти женщинам наравне с мужчинами, чтобы их голос был услышан.

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Война несет огромные угрозы правам человека, она усилила гендерно обусловленное насилие: от сексуального, с которым сейчас столкнулись украинские женщины на временно оккупированных территориях, до домашнего насилия. Его становится больше, однако жертвы часто не изъявляют желания говорить об этом, отметила Букшина.

У женщин меньше денег, меньше возможностей, женщины больше нагружены уходом за детьми, волонтерскими делами и гуманитарными. И, к сожалению, тема гендерного равенства и темы проблем женщин вымываются в том числе и из медиа,

– добавила спикер.

Она сообщила, что до войны западные аналитики прогнозировали Украине 120 лет до приближения к гендерному равенству. Сейчас они говорят о 300 годах.

Женщины приближают победу наравне с мужчинами

Заметим, что 27 – 28 марта состоится конференция Women to Ukraine, направленная на обсуждение влияния войны на жизнь женщин и женщин в ходе войны.

Женщины принимают непосредственное участие в приближении победы, отметила эксперт по гендерным вопросам. В украинской армии в том числе служат 60 тысяч женщин.

Мы уже не можем говорить, что женщины – это тыл, поддержка мужчин. Женщины воюют на равных. На разных фронтах,

– добавила Букшина.

Современные украинские женщины защищают Украину, занимаются волонтерством, помогают пострадавшим, ищут деньги, оружие и являются активными участниками процесса приближения Украины к победе. Заслуги в украинской победе наполовину будут принадлежать им, так что сейчас в Украине должны об этом говорить. Участие женщин в этой войне должно быть равномерно оценено, подчеркнула эксперт.

Букшина о гендерно обусловленных проблемах в Украине: смотреть видео

Конференция о роли женщины в войне

Институт конструктивной журналистики и новых медиа совместно с партнерами и общественными организациями "Ла Страда", "Рядом" и Центром экономического обновления организует большую международную конференцию, в которой примут участие более 40 экспертов из Украины и других стран мира.

Целью конференции является оглашение проблем женщины в войне, показать, что происходит с женщинами из-за войны. А также подчеркнуть роль женщин, активно участвующих в борьбе против врага, в процессах миротворства и приближении победы.

Также мы будем призывать женщин быть активнее. На самом деле лидеры, общественный сектор в первую очередь отвечают на те вызовы, которые есть у женщин и сейчас им необходимо больше рычагов, больше инструментов, больше женщин в процессах принятия решений для того, чтобы равенство наступило,

– подчеркнула спикер.

В ООН заявили, что впервые в истории женщины представлены во всех парламентах мира