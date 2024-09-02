На постановление Верховного Суда обратил внимание украинский волонтер и активист Сергей Стерненко. Ранее он также сообщал, что Гладкого на должность начальника штаба СБС назначил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Гладкому ограничили доступ к государственной тайне

По словам Стерненко, в 2020 году Гладкий проиграл суд на формальных основаниях. В то же время в решении подтверждается, что военный скрывал факт наличия у жены российского гражданства, которое она получила после 2014 года.

В ходе рассмотрения документов установлено, что в перечне вопросов, на которые предлагается дать ответ для оформления допуска к государственной тайне: в ответе на вопрос 22 истец не указал (скрыл) поддержание личных отношений с гражданами Российской Федерации, в частности представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации; на вопрос 24 истец не указал (скрыл) наличие гражданства Российской Федерации у своей жены,

– говорится в постановлении суда.

Как назначение Гладкого комментирует Сырский

Вопрос о назначении Гладкого обсуждался на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 2 сентября. Об этом журналистам рассказал нардеп Роман Костенко.

По его словам, во время заседания Александр Сырский заявил, что СБУ не имела замечаний относительно назначения Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем.

На сегодняшнем (2 сентября, – 24 Канал) заседании комитета ставили вопрос о назначении Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, в частности проводились ли проверки в отношении его. Главнокомандующий ответил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было. Поэтому его решили назначить,

– рассказал секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко.

В то же время источники 24 Канала сообщают, что на момент назначения Роман Гладкий не прошел проверку СБУ.