Так секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прокомментировал скандальное сообщение нардепа Артема Дмитрука.

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Роман Костенко ответил Артему Дмитруку

На днях Дмитрук распространил в своем телеграм-канале пророссийские нарративы о якобы издевательствах украинских воинов над гражданскими и мародерстве. Так он раскритиковал "действия ВСУ" в Курской области.

Это сообщение быстро вызвало волну возмущения среди украинцев в соцсетях.

Я считаю, что не должны народные депутаты рассказывать то, что делать Вооруженным силам, тем более подыгрывать таким образом той стороне (России, – 24 Канал). Я знаю на 100%, что там не происходит никаких действий, которые бы повредили местному населению или еще что-то,

– прокомментировал Костенко в интервью.

По его словам, такие заявления четко могут дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Враг сейчас пытается всеми силами искать поводы, а где же можно так, чтобы показать международному сообществу истории, которые там происходят, чтобы еще раз поднять любимую тему – о "нацистах", о "фашистах" и все такое; и не могут этого найти. А наши народные депутаты могут это показывать. Вы же видели, какие потом ресурсы это разгоняли,

– подчеркнул Роман Костенко.

К слову, ранее украинские военные показали, как сейчас живет население города Суджа в Курской области. По словам ВСУ, брошенное на произвол судьбы российскими властями население не боится идти на контакт с украинскими военными.