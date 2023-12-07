Об этом 8-летний Роман Олексив рассказал в своем фейсбуке. Ярослав Олексив, отец мальчика, добавил, что эта поездка "осуществляет еще одну мечту Романа".
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Мальчик встретился с Папой Римским
Так, 5 декабря в своей соцсети Роман написал, что прибыл в Рим. На фото он позирует вместе с папой Ярославом. А уже 6 декабря он выложил видео с Папой Римским. Его сопровождал подписью: "Это была незабываемая и благословенная встреча". Он встречался не только с Папой Римским Франциском, но и с итальянской госпожей министром Марией Терезой Беллуччи.
Встреча, которая запомнится на всю жизнь,
– написал он потом.
Как пишут в Суспильном, на фотографиях со встречи с Папой Римским можно увидеть также Яну Степаненко. Она получила ранения во время обстрела вокзала в Краматорске. Тогда девочка потеряла две ножки. Позже в США установили протезы.
Ракетный удар по Виннице: что известно
- 14 июля 2022 года российские ракеты атаковали центр Винницы. В результате террористического удара погибли 27 человек, в том числе – 3 детишек. Также за помощью медиков обратились 202 человека.
- Позже российское минобороны подтвердило атаку. Террористы уверяли, что целились в Дом офицеров. Заметим, что это гражданский объект, используемый для концертов.
- Тогда россияне уверяли, что внутри сооружения якобы проводилось "совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".
- Известно, что в тот трагический день 7-летний Роман со своей мамой Галиной из Львова в винницкой клинике ожидали приема. К сожалению, 29-летняя женщина погибла на месте. У мальчика были тяжелые ожоги, покрывшие 45% поверхности его тела.
- За его жизнь отчаянно сражались врачи из Львова и Винницы. И когда удалось стабилизировать состояние Романа, его отправили на лечение в Германию.