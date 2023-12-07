Об этом 8-летний Роман Олексив рассказал в своем фейсбуке. Ярослав Олексив, отец мальчика, добавил, что эта поездка "осуществляет еще одну мечту Романа".

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Мальчик встретился с Папой Римским

Так, 5 декабря в своей соцсети Роман написал, что прибыл в Рим. На фото он позирует вместе с папой Ярославом. А уже 6 декабря он выложил видео с Папой Римским. Его сопровождал подписью: "Это была незабываемая и благословенная встреча". Он встречался не только с Папой Римским Франциском, но и с итальянской госпожей министром Марией Терезой Беллуччи.

Встреча, которая запомнится на всю жизнь,

– написал он потом.

Как пишут в Суспильном, на фотографиях со встречи с Папой Римским можно увидеть также Яну Степаненко. Она получила ранения во время обстрела вокзала в Краматорске. Тогда девочка потеряла две ножки. Позже в США установили протезы.

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