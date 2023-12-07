Про це 8-річний Роман Олексів розповів у своєму фейсбуці. Ярослав Олексів, батько хлопчика, додав, що ця поїздка "здійснює ще одну мрію Романа".

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Хлопчик зустрівся з Папою Римським

Так, 5 грудня у своїй соцмережі Роман написав, що прибув до Риму. На фото він позує разом із татом Ярославом. А вже 6 грудня він виклав відео з Папою Римським. Його супроводив підписом: "Це була незабутня та благословенна зустріч". Він зустрічався не лише з Папою Римським Франциском, а й італійською міністеркою Марією Терезою Беллуччі.

Зустріч, яка запам'ятається на все життя,

– написав він потім.

Як пишуть у Суспільному, на світлинах з зустрічі з Папою Римським можна побачити також Яну Степаненко. Вона зазнала поранення під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Тоді дівчинка втратила дві ніжки. Пізніше у США їй встановили протези.

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