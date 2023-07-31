О потере сообщил председатель Богородчанского общества, что в Ивано-Франковской области, Ростислав Заремба. Погибший защитник был оттуда родом, передает 24 Канал.

Смотрите также Аня держит за руку, а кровь течет: история бойца, прошедшего фронт и погибшего от прилета в дом

Был старшим сержантом Нацгвардии

Погибшему Герою было всего 20 лет. Он защищал украинские территории в составе Нацгвардии, где занимал должность старшего сержанта. В гражданской жизни его вспоминают как светлого и доброго человека. Односельчане вспоминают Романа как веселого и улыбающегося парня. К слову, глава общества вспомнил, что лишь несколько дней назад встречался с защитником.

К сожалению, Роман Приймак погиб в Луганской области 29 июля. Как сообщил глава общины, защитник скончался во время обстрела.

Полег в бою 29 июля 2023 года в результате минометного обстрела возле села Шипиловка Луганской области в районе Серебрянского лесничества. Вечная память и вечная слава Герою!

– говорится в сообщении головы.



Роман Приймак погиб на фронте / Фото Ростислав Заремба

Редакция 24 Канала выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибшего воина!

Потери Украины на фронте