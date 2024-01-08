В Рязани горел дом, которым владеет российский бизнесмен Роман Путин.

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"Привет дяде"

Как отмечают в СМИ, пожар произошел поздно вечером 7 января. Известно, что пострадавших в результате инцидента нет. Журналисты предполагают, что, вероятно, отдельные россияне, не имея возможности "поздороваться" с Путиным лично, решили передать ему "привет" через племянника.

Как горел дом Романа Путина: видео соцсети

Напомним, что это не первое "покушение" на имущество бизнесмена. В октябре 2023 года неизвестные посетили приемную Романа Путина в поселке Уренгой. Офис должностного лица сначала разгромили, а затем подожгли. Перед тем как устроить пожар, "злоумышленники" написали на стене ряд "плохих" слов в адрес бизнесмена, в частности, обвинили его в преступной деятельности. Известно, что приемная Романа Путина размещалась в гостинице, принадлежащей топливной компании "Роснефтегаз".

Что известно о Романе Путине

Роману Путину 46 лет. Он – совладелец компании "МЧП-АВИА", производящей на территории России легкие летательные аппараты – гиропланы. В политике Роман с 2020г. Тогда он сообщил о создании пропрезидентской партии "Люди бизнеса", однако ее так и не создал. 21 июня племянник Путина присоединился к существующей партии "Народ против коррупции" и был избран ее лидером 5 июля.

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